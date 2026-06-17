Путин принял Хакана Фидана в Казани

Президент России Владимир Путин на полях саммита Россия — АСЕАН провел встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, передают«ИС Вести».

«Отношения между нашими странами развиваются по восходящей, мы этому очень рады», — отметил Путин.

По его словам, контакты между Россией и Турцией перестали быть «чисто формальными» и «наполняются все новым и новым содержанием». Этого удалось достичь во многом благодаря позиции турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана «Прошу вас передать самые наилучшие пожелания ему, мы всегда рады видеть его в нашей стране», — сказал российский президент.