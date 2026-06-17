 Суд: Пострадавшие обвинили следствие в неполноте и потребовали привлечь новых обвиняемых по делу о пожаре в Ясамальском районе | 1news.az | Новости
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Общество

Суд: Пострадавшие обвинили следствие в неполноте и потребовали привлечь новых обвиняемых по делу о пожаре в Ясамальском районе

Оксана Оруджова19:45 - Сегодня
Суд: Пострадавшие обвинили следствие в неполноте и потребовали привлечь новых обвиняемых по делу о пожаре в Ясамальском районе

Уголовное дело по факту пожара в Ясамальском районе передано на судебное рассмотрение.

Сегодня состоялось подготовительное заседание суда по уголовному делу, связанному с пожаром, произошедшим в жилом доме на улице Мирали Сеидова в Ясамальском районе.

Как сообщает 1news.az из суда, на заседании под председательством судьи Бабека Панахова было принято решение о передаче уголовного дела для рассмотрения по существу.

Мера пресечения в виде ареста, избранная в отношении обвиняемого Бахруза Пашаева, оставлена без изменений.

На подготовительном заседании адвокат стороны потерпевших заявил, что предварительное следствие было проведено неполно и необъективно, и потребовал привлечь к ответственности дополнительных лиц в качестве обвиняемых.

По словам адвоката потерпевших, в возникновении пожара проявили халатность как владелец клиники «Loft Dent» Вугар Аббасов, так и директор ресторана, ныне обвиняемый Бахруз Пашаев.

Он отметил, что исключение Вугара Аббасова из числа ответственных лиц вызывает сомнения в объективности расследования.

Отец погибшей Арзу Ганбарли, адвокат Али Гамбаров, также заявил, что Вугар Аббасов Юсиф оглу должен быть привлечён к уголовной ответственности.

Он подчеркнул, что признание Аббасова потерпевшей стороной является необоснованным и потребовал привлечь его к следствию в качестве обвиняемого.

Адвокат отметил, что, хотя на данный момент обвиняемым проходит только Бахруз Пашаев, необходимо тщательно расследовать роль Вугара Аббасова и предъявить обвинения обоим лицам.

Выступая в суде, отец погибшей Кёнуль Валибейли рассказал о тяжёлом положении семьи. По его словам, дочь Ляман, спасённая из пожара, проходила лечение в Турции, для чего семье пришлось продать всё имущество.

Он отметил, что состояние Ляман остаётся тяжёлым, и потребовал привлечь к ответственности всех виновных.

Напомним, в результате пожара погибли Ганбарли Арзу Али кызы (2018 г.р.), Мамедов Самир Кямал оглу (1983 г.р.) и Гумбатова Кёнуль Валибей гызы (1977 г.р.). Около 30 человек получили отравление дымом. 

Согласно решению суда, дело принято к рассмотрению по существу. Следующее заседание назначено на 30 июля 2026 года.

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