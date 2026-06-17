CNN обнародовал текст меморандума из 14 пунктов между США и Ираном

Телеканал CNN обнародовал текст меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, состоящего из 14 пунктов и пока не опубликованного официально.

Документ был размещен на сайте телеканала. Его содержание подтвердил дипломат, ознакомившийся с проектом во время саммита G7 во Франции на этой неделе, а также еще два дипломатических источника, причастных к переговорам.

Согласно тексту, США разрешат Ирану экспорт нефти и нефтехимической продукции. В то же время Тегеран сможет получить доступ к фонду развития в размере 300 млрд долларов при условии выполнения обязательств по ядерной программе в рамках дальнейших переговоров.

В документе отсутствуют конкретные положения относительно дальнейшей судьбы высокообогащённого урана Ирана.

«Это, по сути, соглашение, которое позволяет нам немедленно открыть Ормузский пролив, обязывает иранцев уничтожить ядерный мусор, а затем дает нам возможность, если иранцы улучшат своё поведение, ослабить экономические санкции, что может сделать их страну более процветающей», — сказал высокопоставленный чиновник США.

После подписания меморандума Иран обязуется принять меры для восстановления в течение 30 дней стабильного движения торговых судов между Персидским заливом и Оманским морем.

Американский чиновник в комментарии CNN заявил, что обнародованный текст соответствует соглашению, которое в электронном формате подписали президент Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Венс и спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.

В то же время из-за закрытого характера переговоров в США и Иране остается неизвестным, совпадает ли опубликованный проект с окончательной версией документа, которую планируют подписать лично в пятницу в Швейцарии. Кроме того, продолжается согласование технических деталей, поэтому текст может быть изменен.

Американские чиновники в комментариях для CNN подчеркнули, что меморандум является скорее «политическим документом» и не отражает всех неофициальных договоренностей, в частности относительно будущего иранской ядерной программы.

В то же время полуофициальное иранское агентство Tasnim заявило, что опубликованные в СМИ версии проекта являются неточными.

Официальное подписание меморандума запланировано на пятницу, 19 июня. После этого должен начаться 60-дневный этап переговоров об окончательных условиях соглашения.

16 июня Трамп заявил, что в ближайшие дни может обнародовать детали подписанного с Ираном меморандума. Накануне он также подтвердил факт подписания документа и заявил о частичном открытии Ормузского пролива для судоходства.