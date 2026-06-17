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Объявлены результаты экзамена по II и III группам

First News Media20:32 - Сегодня
Объявлены результаты экзамена по II и III группам

Объявлены результаты вступительного экзамена по II и III группам специальностей, состоявшегося 24 мая.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ), участники экзамена могут ознакомиться с результатами, экзаменационными карточками, бланками ответов и критериями оценивания заданий открытого типа на официальном сайте. Кроме того, результаты доступны по SMS — для этого необходимо отправить код, указанный в заявлении на допуск к экзамену, на номер 7727.

Из 56 847 зарегистрированных участников 2429 человек не явились на экзамен. 12 абитуриентов были удалены за нарушение правил, их результаты аннулированы.

Лучший результат во II группе специальностей показала Рустамли Банучичек Бахтияр гызы — выпускница школы №169 Сабунчинского района Баку, набравшая 688,9 балла.

В III группе сразу три абитуриента набрали максимальные 400 баллов: Гулиева Зейнаб Аладдин гызы (гимназия иностранных языков имени С. Бахлулзаде Сураханского района Баку), Гасымова Айша Ильгар гызы (школа-лицей №62 Низаминского района Баку) и Гардашова Фидан Джейхун гызы (средняя школа села Галачык Исмаиллинского района).

Абсолютно лучший результат в III группе — 688,7 балла — показала Мусаева Аян Фуад гызы, выпускница средней школы №1 села Дуз-Кырыглы Товузского района.

Апелляции по результатам экзамена можно подать в электронном формате через сайт ГЭЦ с 18 по 20 июня. Итоги апелляции будут опубликованы на сайте apelasiya.dim.gov.az и направлены абитуриентам по SMS.

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