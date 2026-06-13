Baku Oxford School: сыновья героев войны Полада Гашимова и Аресты Бахышовой среди выпускников школы

Среди выпускников Baku Oxford School 2026 года — Теймур Гашимов, сын Национального Героя Азербайджана генерал-майора Полада Гашимова, и Мердан Мамедли, сын Аресты Бахышовой, единственной женщины-шехида Отечественной войны.

Напомним, что Полад Гашимов погиб, защищая Родину в боях на Товузском направлении в июле 2020 года. Ареста Бахышова, военный медик, отдала жизнь во время Отечественной войны 2020 года.

Оба юноши получили образование в Baku Oxford School благодаря программе поддержки семей шехидов — инициативе, которая реализуется в школе уже много лет. Сегодня на полностью бесплатной основе здесь учатся 16 детей шехидов, чьи родители отдали жизнь за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Для Baku Oxford School эта программа не формальность, а часть миссии школы: обеспечить детям героев доступ к качественному образованию и равные возможности для будущего, независимо от материального положения семьи. Выпуск Теймура и Мердана — ещё одно подтверждение того, что эта поддержка приносит реальные результаты.

Школа поздравляет выпускников и желает им успехов в дальнейшей учёбе и жизни. Программа поддержки семей шехидов продолжает действовать, помогая детям шехидов получать качественное образование в Baku Oxford School.