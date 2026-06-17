 Потерявший дочь Фархад Мехдиев: Не позволяйте своим детям и близким кататься на байке | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Потерявший дочь Фархад Мехдиев: Не позволяйте своим детям и близким кататься на байке

First News Media20:02 - Сегодня
Потерявший дочь Фархад Мехдиев: Не позволяйте своим детям и близким кататься на байке

Известный адвокат Фархад Мехдиев, потерявший в ДТП 17-летнюю дочь, опубликовал эмоциональное сообщение, в котором призвал людей больше времени проводить с близкими и ценить их при жизни.

«Моя красивая Захра. Не знаю, что сказать. Она не читает это, но мне без неё очень тяжело. Не пишите мне и не спрашивайте, как я. Я не могу отвечать.

Не позволяйте своим детям и близким кататься на байке. Проводите больше времени с любимыми.
Обнимайте любимых при жизни, пока они не оказались в сырой земле», — написал он.

Читайте по теме:

Погибшая в ДТП дочь адвоката Фархада Мехдиева управляла мотоциклом без прав  – ВИДЕО 

Трагически погибла дочь Фархада Мехдиева

Последнее прощание: Фархад Мехдиев написал о трагической потере дочери - ВИДЕО

Поделиться:
1181

Актуально

Мнение

Лоббизм против мира: кто в Вашингтоне защищает сепаратистов?

Политика

Обсуждены перспективы развития отношений между Азербайджаном и США - ФОТО

Общество

Суд: Пострадавшие обвинили следствие в неполноте и потребовали привлечь новых ...

Общество

С начала июня AZAL перевез более 47 тысяч пассажиров по маршруту ...

Общество

Набравшая максимальный балл Фидан: «До сих пор у меня не было телефона»

Объявлены результаты экзамена по II и III группам

Потерявший дочь Фархад Мехдиев: Не позволяйте своим детям и близким кататься на байке

Суд: Пострадавшие обвинили следствие в неполноте и потребовали привлечь новых обвиняемых по делу о пожаре в Ясамальском районе

Выбор редактора

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Новости для вас

В шести районах столицы будут отремонтированы дороги - список

Эмин Агаларов купил участок у соседа за 3 млн долларов из-за лая собак - ВИДЕО

Стали известны подробности внезапной смерти звезды сериала «Клюквенный щербет» Эдже Иртем

Стало известно о состоянии здоровья Флоры Керимовой

Последние новости

Мать вратаря Кабо-Верде получила визу в США при содействии американских властей

Сегодня, 22:03

Набравшая максимальный балл Фидан: «До сих пор у меня не было телефона»

Сегодня, 21:40

Состоялся очередной раунд политических консультаций между МИД Азербайджана и Кореи

Сегодня, 21:20

Роналдо признал Месси лучшим футболистом всех времён

Сегодня, 21:00

Азербайджан вошел в Исполнительный совет IOTA

Сегодня, 20:40

Объявлены результаты экзамена по II и III группам

Сегодня, 20:32

Обсуждены перспективы развития отношений между Азербайджаном и США - ФОТО

Сегодня, 20:20

Потерявший дочь Фархад Мехдиев: Не позволяйте своим детям и близким кататься на байке

Сегодня, 20:02

Суд: Пострадавшие обвинили следствие в неполноте и потребовали привлечь новых обвиняемых по делу о пожаре в Ясамальском районе

Сегодня, 19:45

Столичный десткий сад обвиняют в насилии над детьми - ВИДЕО

Сегодня, 19:31

Задержан кандидат в депутаты от избирательного блока Самвела Карапетяна - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:15

Рассмотрены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Генеральной конференцией ЮНЕСКО

Сегодня, 19:00

Развиваются отношения между Милли Меджлисом Азербайджана и Конгрессом США

Сегодня, 18:45

ЦИК Армении разрешил уголовное преследование в отношении Кочаряна

Сегодня, 18:30

В городе Агдере состоялось очередное заседание Координационного штаба - ФОТО

Сегодня, 18:23

В Турции дали эхсан за упокой души «Эшрефа Тека» - ВИДЕО

Сегодня, 18:15

Замминистра: Азербайджан оказал поддержку в целях развития 51 странам-членам ОИС

Сегодня, 18:00

Трамп допустил, что цены на нефть будут ниже, чем до начала войны с Ираном

Сегодня, 17:50

Пашинян призвал несогласных с курсом властей Армении выйти на улицы и делать революцию

Сегодня, 17:45

С начала июня AZAL перевез более 47 тысяч пассажиров по маршруту Баку–Нахчыван–Баку

Сегодня, 17:35
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02