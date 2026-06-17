Потерявший дочь Фархад Мехдиев: Не позволяйте своим детям и близким кататься на байке
Известный адвокат Фархад Мехдиев, потерявший в ДТП 17-летнюю дочь, опубликовал эмоциональное сообщение, в котором призвал людей больше времени проводить с близкими и ценить их при жизни.
«Моя красивая Захра. Не знаю, что сказать. Она не читает это, но мне без неё очень тяжело. Не пишите мне и не спрашивайте, как я. Я не могу отвечать.
Не позволяйте своим детям и близким кататься на байке. Проводите больше времени с любимыми.
Обнимайте любимых при жизни, пока они не оказались в сырой земле», — написал он.
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