Состоялся очередной раунд политических консультаций между МИД Азербайджана и Кореи

17 июня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с заместителем министра иностранных дел Кореи Чонг Эуи-хэ.

Как сообщили в Управлении пресс-службы Министерства иностранных дел, в ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития азербайджано-корейских отношений, политическом диалоге, экономике, торговле, инвестициях, цифровом развитии, образовании, транспорте, энергетической безопасности и других вопросах, представляющих взаимный интерес.

Дж. Байрамов с удовлетворением отметил динамику развития отношений между нашими странами. Он подчеркнул, что крупномасштабные инфраструктурные проекты, реализуемые Азербайджаном, а также роль нашей страны в ключевых региональных транспортных и логистических маршрутах, соединяющих Европу и Азию, создают новые возможности для международного сотрудничества. В этом контексте была предоставлена информация о значимости Среднего коридора, а также проводимой работе по расширению транзитных и соединительных возможностей.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества на многосторонних платформах. Дж. Байрамов отметил, что саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который пройдет в этом году в рамках председательства Азербайджана, вносит вклад в совместные усилия, направленные на укрепление диалога и доверия.

Стороны обсудили возможности сотрудничества в сфере цифровой трансформации, инноваций и высоких технологий, отметив важность обмена опытом и совместных проектов в этих направлениях. Были рассмотрены перспективы сотрудничества в сфере образования, программ академического обмена и инициатив, направленных на развитие человеческого капитала. Было заявлено, что деятельность Бакинского государственного центра профессионального образования по промышленности и инновациям, созданного на основе корейских образовательных стандартов, и программы двойных дипломов между университетами являются важными направлениями растущего сотрудничества между нашими странами.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в энергетической сфере, в частности, по энергетической безопасности, развитию возобновляемых источников энергии и проектам, реализуемым в направлении зеленого перехода.

Дж. Байрамов проинформировал о недавнем решении нашей страны ввести безвизовый режим для владельцев всех видов паспортов Кореи. Стороны подчеркнули, что такой шаг внесет важный вклад в расширение сотрудничества в сфере туризма и других областях, а также в увеличение контактов между нашими народами.

Министр подробно проинформировал противоположную сторону о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, проводимой работе по продвижению мирной повестки, а также текущей ситуации по обеспечению устойчивого мира и стабильности в регионе.

Наряду с этим, стороны отметили важность состоявшегося в Вашингтоне исторического саммита с точки зрения продвижения регионального сотрудничества, подчеркнув, что результаты, достигнутые в рамках саммита, создают новые возможности.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

В тот же день состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Корея. Делегации возглавляли заместитель министра Эльнур Мамедов с азербайджанской стороны и заместитель министра иностранных дел Чонг Эуи-хэ со стороны Кореи.