Азербайджан вошел в Исполнительный совет IOTA

Азербайджан вошел в Исполнительный совет Внутриевропейской организации налогового администрирования (Intra-European Organization of Tax Administration - IOTA) на 2026-2027 годы.

Об этом Report сообщили в Государственной налоговой службе (ГНС).

Отмечается, что азербайджанскую делегацию на 30-й Генеральной ассамблее IOTA в Будапеште возглавлял глава ГНС Орхан Назарли.

В ходе административной сессии Генассамблеи председателем IOTA на 2026-2027 годы назначена генеральный директор Управления государственных доходов Северной Македонии Елена Петрова.

По итогам голосования Азербайджан избран в Исполнительный совет организации на 2026-2027 годы.