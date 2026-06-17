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Азербайджан вошел в Исполнительный совет IOTA

First News Media20:40 - Сегодня
Азербайджан вошел в Исполнительный совет IOTA

Азербайджан вошел в Исполнительный совет Внутриевропейской организации налогового администрирования (Intra-European Organization of Tax Administration - IOTA) на 2026-2027 годы.

Об этом Report сообщили в Государственной налоговой службе (ГНС).

Отмечается, что азербайджанскую делегацию на 30-й Генеральной ассамблее IOTA в Будапеште возглавлял глава ГНС Орхан Назарли.

В ходе административной сессии Генассамблеи председателем IOTA на 2026-2027 годы назначена генеральный директор Управления государственных доходов Северной Македонии Елена Петрова.

По итогам голосования Азербайджан избран в Исполнительный совет организации на 2026-2027 годы.

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