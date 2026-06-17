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Пашинян оппозиции: «Кто не спрятался – я не виноват!»

First News Media23:48 - 17 / 06 / 2026
Пашинян оппозиции: «Кто не спрятался – я не виноват!»

Практически сразу же после того как стало известно, что парламентские выборы в Армении завершились уверенной победой партии Никола Пашиняна, и «Гражданский договор» получил 64 мандата из 105 и сохранил контроль над правительством и парламентом лидеры армянской оппозиции решили в спешном порядке ретироваться из Еревана.

У всех их вдруг появились какие то неотложные дела за границей, которые они должны были в срочном порядке решить. Правда, вот следственные органы Армении им почему то не очень поверили.

В отношении Гагика Царукяна было возбуждено уголовное дело по обвинению в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Нарек Карапетян стал фигурантом уголовного дела, связанного с сокрытием иностранного гражданства. Роберт Кочарян, столкнулся с ограничениями на выезд из страны, а спустя сутки против него также возбудили уголовное дело.

В данном случае «срочные дела» и «внезапный» интерес прокуратуры как то удивительным образом совпали.

Но это для совсем не посвященных. Для тех же кто так или иначе отслеживают внутриполитическую динамику в Армении известно, что еще в ходе предвыборной кампании Никол Пашинян неоднократно заявлял, что представители прежней политической элиты должны понести ответственность. А после выборов риторика премьер-министра стала еще более жесткой.

Накануне армянский премьер даже заявил, что страна вступает в этап «новой революции», в которой, по его словам, места для прежнего «бархатного» подхода уже не остается. Он прямо обвинил старую политическую систему в защите Роберта Кочаряна, Гагика Царукяна и связанных с ними олигархических кругов.

По словам премьер-министра, власти годами были вынуждены объяснять обществу, почему Кочарян не находится в тюрьме, а похищенные государственные средства, которые он связывает с деятельностью Царукяна, не возвращены государству. Более того, Пашинян заявил о существовании у этой системы внешних покровителей, из-за которых власти ранее были вынуждены действовать осторожно.

Судя по всему, после получения третьего подряд мандата доверия Пашинян решил, что время осторожности закончилось. Если раньше власти говорили о внешних ограничениях и необходимости действовать аккуратно, то теперь премьер-министр фактически объявил о переходе в наступление против своих политических противников.

К тому же и европейские политики демонстративно предпочитают не замечать фактов давления на оппозицию, фактически предоставляя Пашиняну карт-бланш для действий внутри Армении. Благо интересы сторон в данном случае полностью совпадают.

Таким образом, выборы стали не завершением внутриполитической борьбы, а началом нового этапа. Получив контроль над парламентом и правительством, Пашинян перешел от борьбы за власть к борьбе за окончательное устранение политических и экономических центров влияния, связанных с прежней армянской элитой.

Главная задача власти теперь заключается не в том, чтобы победить старую элиту на выборах, а в том, чтобы лишить ее возможности когда-либо вернуться к власти.

Не менее важным последствием давления на оппозицию может стать постепенное размывание ее внутреннего единства. Уголовные дела против лидеров оппозиционных сил неизбежно становятся сигналом и для остальных депутатов. Опасаясь оказаться следующими фигурантами расследований, часть из них может предпочесть более осторожную линию поведения и дистанцироваться от жесткой конфронтации с властью.

Для Пашиняна это имеет особое значение. Несмотря на уверенную победу на выборах, правящей партии по-прежнему не хватает нескольких голосов для получения квалифицированного большинства, необходимого для решения ряда конституционных вопросов. При этом власти вовсе не обязательно добиваться массового перехода депутатов из оппозиции в свои ряды.

Поэтому, вполне достаточно, чтобы по отдельным принципиальным вопросам несколько оппозиционных депутатов поддержали инициативы правительства. Речь может идти о вопросах мирного процесса, конституционной реформы, отношений с соседними государствами, евроинтеграции или других темах, которые будут представлены как отвечающие национальным интересам страны.

Именно поэтому главная задача власти может заключаться в лишении оппозиции способности действовать единым фронтом. Если оппозиционные фракции начнут раскалываться, а часть депутатов будет готова поддерживать решения правительства по ключевым вопросам, то Пашинян сможет получить то, чего ему пока не хватает, — фактическое квалифицированное большинство без формального увеличения числа мандатов.

Что касается оппозиции, то даже без давления со стороны властей, выборы и ситуация вокруг них показали, что место им на свалке истории. Прежняя конструкция строившаяся на фундаменте миацума дала серьезную трещину и сейчас рушится на глазах тех, кто ее создавал. И похоже лидеры оппозиции это поняли, хотя и спохватились довольно поздно. Для Пашиняна же важно использовать сложившийся исторический момент и уже открыто действовать по принципу: «Кто не спрятался – я не виноват!»

Ильгар Велизаде

 

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