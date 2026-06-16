Стали известны подробности внезапной смерти звезды сериала «Клюквенный щербет» Эдже Иртем

Новость о смерти 35-летней турецкой актрисы Эдже Иртем потрясла поклонников сериала «Клюквенный щербет».

Всего за день до трагедии, произошедшей 15 июня, артистка отмечала день рождения, принимала поздравления и делилась планами на будущее, но уже следующим утром ей внезапно стало плохо - неожиданность произошедшего сделала известие о ее кончине особенно шокирующим для близких, коллег и поклонников.

Как сообщают турецкие СМИ, утром состояние 35-летней актрисы резко ухудшилось - она находилась дома вместе с семьёй и успела обратиться к близким за помощью, но вскоре потеряла сознание.

Трагическими стали минуты ожидания скорой помощи для матери актрисы - пока врачи были в пути, женщина пыталась оказать дочери помощь, однако все попытки оказались безуспешными. Эдже Иртем умерла до приезда медиков - по предварительным данным, причиной смерти мог стать сердечный приступ.

Точные обстоятельства трагедии станут известны после завершения всех экспертиз - на данный момент следствие продолжается, а официальной информации от правоохранительных органов о причинах гибели актрисы пока не поступало.

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