Португалия не смогла обыграть Конго на старте ЧМ-2026

Сборная Португалии стартовала на чемпионате мира 2026 года с ничьей.

В матче первого тура группы K команда Роберто Мартинеса не смогла обыграть ДР Конго, завершив встречу со счётом 1:1.

Португальцы открыли счёт уже на шестой минуте. Жоау Невеш после навеса с левого фланга точно пробил головой и вывел свою команду вперёд.

Однако сохранить преимущество до перерыва не удалось. В компенсированное к первому тайму время Йоан Висса замкнул подачу в штрафную и сравнял счёт.

После перерыва сборная Португалии больше владела мячом и чаще атаковала, однако забить победный гол так и не сумела. Лидер команды Криштиану Роналду провёл на поле все 90 минут, но результативными действиями не отметился.

Во втором туре Португалия сыграет против сборной Узбекистана, а ДР Конго встретится с Колумбией.