Трамп: Путин и Зеленский не слишком любят друг друга

Президент США Дональд Трамп признался, что рассчитывал быстро урегулировать конфликт на Украине.

Об этом он заявил на встрече с премьер‑министром Индии Нарендрой Моди, пишет Guardian.

«Я закончил восемь войн, и, честно говоря, думал, что эта будет одной из самых лёгких. Но они не слишком любят друг друга, и это значительно усложняет ситуацию», — сказал американский лидер, имея в виду президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Трамп отметил, что недавно провёл «очень хорошие переговоры» как с Путиным, так и с Зеленским, и подчеркнул: все стороны хотели бы, чтобы конфликт завершился.