Европарламент призвал к введению санкций против грузинских властей

Европарламент абсолютным большинством голосов принял отчет о ситуации в Грузии, в котором резко критикуются действия властей страны.

Документ фиксирует «полную солидарность с грузинским народом, продолжающим бороться за европейскую и демократическую Грузию» на фоне изменившегося курса Тбилиси в отношении евроинтеграции.

В отчёте говорится о многочисленных нарушениях: арестах демонстрантов и инакомыслящих, избиениях и пытках участников акций, ограничении работы СМИ и НКО, нарушении прав меньшинств, использовании уголовного и административного законодательства как «репрессивного инструмента». Европарламент также упомянул применение «чрезмерной силы» при разгоне протестов, включая возможное использование «химического оружия».

За документ проголосовали 436 парламентариев, против — 145. Европарламент потребовал отмены всех «репрессивных законов» и рекомендовал Евросовету и Еврокомиссии рассмотреть введение целевых санкций против лиц, ответственных за нарушения демократических норм, включая основателя партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили, а также судей и прокуроров.

В случае отсутствия изменений Европарламент считает целесообразным как крайнюю меру отменить безвизовый режим для граждан Грузии.