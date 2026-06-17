Набравшая максимальный балл Фидан: «До сих пор у меня не было телефона»

Как сообщалось ранее, были опубликованы результаты вступительных экзаменов в вузы. В этом году по III группе специальностей максимальный результат — 400 баллов — набрали три ученика, среди которых выпускница средней школы села Галаджык Исмайыллинского района Гардaшова Фидан.

Фидан рассказала Lent.az , что планирует стать юристом:

«Я только что ознакомилась с результатами, немного волнуюсь. Честно говоря, 400 баллов я не ожидала, думала, что будет около этого результата. Планирую учиться на юридическом факультете Академии государственного управления. После бакалавриата хочу продолжить обучение в магистратуре в Азербайджанской дипломатической академии (ADA)».

Фидан отметила, что до этого возраста у неё не было собственного телефона:

«У меня не было личного телефона. Помимо уроков, я посещала дополнительные занятия. Если не считать подготовку, я занималась около пяти–шести часов в день. Чтобы набрать высокий балл, у ученика должна быть цель, и нельзя от неё отказываться. По моему мнению, высокий результат не зависит от того, живёшь ты в селе или в городе. Я сама выпускница сельской школы. Важно учиться не по количеству часов, а по качеству — тогда успех будет с вами», — сказала она.

Отмечается, что её сестра также показала высокий результат на выпускных экзаменах IX класса, набрав 262 балла.