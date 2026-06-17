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Карапетян анонсировал объединение оппозиции

First News Media00:00 - Сегодня
Карапетян анонсировал объединение оппозиции

Лидер блока «Сильная Армения» Самвел Карапетян заявил о начале процесса объединения оппозиционных сил.

Как передают армянские СМИ, об этом он заявил в интервью армянской прессе.  Карапетян считает, что перед прошедшими выборами оппозиция допустила ошибку, переоценив свои возможности и не сумев договориться между собой.

«Мы не смогли договориться со многими оппозиционными силами, поэтому сейчас это объединение крайне важно для нашей страны и народа», — отметил политик.

Он также предложил с помощью оппозиционных сил Армения создать поствыборную оппозиционную коалицию. По его словам, партии должны поддерживать общение «в прямом эфире», чтобы обсуждать актуальные проблемы народа.

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