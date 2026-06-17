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Мать вратаря Кабо-Верде получила визу в США при содействии американских властей

First News Media22:03 - 17 / 06 / 2026
Мать вратаря Кабо-Верде получила визу в США при содействии американских властей

Мать звёздного вратаря сборной Кабо-Верде Возиньи получила визу для въезда в США, чтобы успеть на следующий матч чемпионата мира её 40-летнего сына, заявил в среду лидер демократического меньшинства Палаты представителей Конгресса США Хаким Джеффрис, сообщает WSLS

Возинья стал одной из ранних сенсаций турнира после ключевых сейвов в матче против Испании (0:0) — одного из фаворитов чемпионата, который, как ожидалось, должен был уверенно обыграть Кабо-Верде. После матча вратарь сообщил, что его мать не смогла получить визу для въезда в США, чтобы увидеть его игру.

Джеффрис заявил, что он связался с госсекретарём США Марко Рубио и «попросил Госдепартамент сделать всё возможное, чтобы его мать смогла посетить следующий матч Кабо-Верде».

По его словам, все сборы были отменены, а также организуется поездка, чтобы она смогла прибыть на следующий матч сборной Кабо-Верде против Уругвая в Майами в воскресенье.

«Я благодарю госсекретаря Рубио, сотрудников Госдепартамента США, правительство Кабо-Верде и ФИФА за совместную работу, благодаря которой это стало возможным», — заявил Джеффрис.

Возинья сделал семь сейвов в матче против Испании, а Кабо-Верде провела свой яркий дебют на чемпионате мира. После игры он отметил, что его мать не смогла вовремя собрать средства для получения визы в США.

Кабо-Верде входит в число 50 стран, граждане которых обязаны вносить залог до 15 000 долларов для получения визы в США. Эта мера является частью более широкой политики президента Дональда Трампа, направленной на ограничение въезда из стран с высоким уровнем превышения сроков пребывания по визам. Администрация Трампа в прошлом месяце приостановила это требование для владельцев билетов из Кабо-Верде и ещё четырёх стран — участниц чемпионата мира, однако критики заявили, что для многих болельщиков это решение было принято слишком поздно.

Госдепартамент США заявил, что не располагает данными о том, что она когда-либо подавала заявление на визу, однако работает над решением ситуации совместно с властями Кабо-Верде. Также ведомство сообщило, что уведомило всех игроков стран-участниц чемпионата мира, затронутых требованием о залоге в 15 000 долларов, что они и их семьи освобождаются от этого требования.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Госдепартамент считает, что мать Возиньи не подавала заявление на визу, поскольку у неё не было действующего паспорта Кабо-Верде, однако сейчас она находится в процессе его получения.

Источник говорил на условиях анонимности, чтобы обсудить конфиденциальные визовые процедуры.

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