В Ичеришехер проходит последнее культурно-развлекательное мероприятие в рамках WUF13 - ФОТО

По случаю проведения в Баку 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Ичеришехер были организованы культурно-развлекательные программы.

Как сообщили в Управлении Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", в рамках масштабной программы, продолжавшейся с 18 по 24 мая, были реализованы интерактивные, инклюзивные и творческие проекты, которые вызвали большой интерес как у жителей города, так и гостей столицы.

С первых дней на площади у Девичьей башни совместно с Азербайджанским бюро по туризму была организована гастрономическая зона, где были представлены образцы национальной кухни и проведены мастер-классы по приготовлению сладостей. В соответствии с тематикой градостроительства из тортов были изготовлены специальные дизайнерские макеты Девичьей башни, Flame Towers и других архитектурных символов.

Для детей младшего возраста были организованы специальные павильоны рисования и скульптуры. Проект Graffiti Jam, реализованный при участии художников, вызвал болшой интерес у посетителей.

В рамках проекта "Архитекторы будущего" была организована выставка футуристических макетов под названием "Дружелюбный город", представленных детьми. В то же время 20–22 мая была организована Ярмарка градостроительства, на которой были представлены местные бренды. Кроме того, 20–22 мая на площади Гоша Гала были организованы грандиозные концертные программы, подарившие участникам мероприятия незабываемые музыкальные вечера. В парке Бакинских ханов были организованы выставки-ярмарки традиционных ремесленных изделий, оказана поддержка местным предпринимателям.

На площади у Девичьей башни, в Четырехугольной крепости и на площади Гоша Гала посредством визуальных проекций и LED-экранов 23 мая было организовано мероприятие Photography Night, на котором были продемонстрированы образцы городской культуры и современного изобразительного искусства.

В заключительный день программы, 24 мая, с 15:00 вблизи площади Девичьей башни проходит интерактивная программа для детей и взрослых под названием Circle Game.

Источник: Report