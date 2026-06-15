Из РФ в Армению транзитом через Азербайджан отправлена пшеница - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Из России в Армению через территорию Азербайджана осуществлена очередная транзитная поставка.

Как сообщает AПA, со станции Баладжары было отправлено 7 вагонов зерна общим весом 490 тонн.

Отметим, на сегодняшний день из России в Армению транзитом через Азербайджан было перевезено более 29 тысяч тонн зерна, свыше 7 тысяч тонн удобрений, 414 тонн антрацита (разновидность каменного угля), 133 тонны алюминия и 68 тонн гречихи.

Напомним, помимо транзитных перевозок, из Азербайджана в Армению также экспортируются нефтепродукты. На сегодняшний день в Армению из Азербайджана поставлено более 13 тысяч тонн дизельного топлива, 979 тонн бензина АИ-92 и 2955 тонн бензина АИ-95.

11:09

Сегодня из России в Армению транзитом через Азербайджан будет отправлена пшеница.

Как сообщает Report, в страну будет поставлено 7 вагонов пшеницы общим весом 490 тонн.

Поезд отправится в 15:00 со станции Баладжары и пересечет границу с Грузией на станции Бёюк Кесик, а оттуда направится в сторону Армении.