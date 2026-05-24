Сборная Ирана перенесла тренировочный лагерь ЧМ-2026 из США в Мексику

First News Media16:15 - Сегодня
Сборная Ирана во время чемпионата мира 2026 года будет базироваться в Мексике, а не в США.

Об этом сообщает ESPN со ссылкой на заявление главы Федерации футбола Ирана (FFIRI) Мехди Таджа.

Международная федерация футбола (ФИФА) одобрила просьбу перенести тренировочный лагерь из Тусона (Аризона, США) в приграничный город Тихуана. Это поможет избежать сложностей, связанных с визами, а команда сможет напрямую летать в Мексику рейсами Iran Air.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Иран квалифицировался на ЧМ-2026, сыграв вничью 2:2 с Узбекистаном и попав в группу G, где национальная команда должна встретиться со сборными Бельгии, Египта и Новой Зеландии. Все три матча команды должны пройти на территории США.

23 апреля официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила, что национальная сборная страны готова провести матчи чемпионата мира 2026 года. При этом в марте Трамп заявил, что участие Ирана в ЧМ-2026 по футболу неуместно. 27 марта стало известно, что власти Ирана запретили национальным спортивным сборным выезжать на соревнования в «недружественные страны».

