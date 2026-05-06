Ирина Горбачева прогулялась по Баку: «Мягко и ярко, много смеха и красоты» - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Известная российская актриса кино и телевидения, блогер и музыкант Ирина Горбачева поделилась своими впечатлениями о столице Азербайджана, сделав публикацию на своей официальной странице в социальной сети Instagram, на которую подписано более 1,7 фолловеров.

«Баку… Я здесь впервые. Очень все - люди, места, архитектура, еда, люди, люди, люди! Чистое вдохновение! Мягко и ярко, много смеха и красоты. Хочется наряжаться и выпендриваться», - отмечает И.Горбачева, делясь в Instagram фото и видеокадрами, которые были сняты ею во время прогулки по Ичери шехер и центру азербайджанской столицы.

Видео с И.Горбачевой, которая в данный момент находится в Баку, в социальной сети Instagram поделился заслуженный артист Азербайджана, участник легендарной команды КВН «Парни из Баку» Бахрам Багирзаде.

«Мои первые впечатления - очень вкусно, красиво, воздух морской. Не устаю поражаться» - отмечает И.Горбачева.