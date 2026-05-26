Президент Азербайджана поздравил грузинского коллегу с Днем независимости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил грузинскому коллеге Михеилу Кавелашвили поздравительное послание по случаю национального праздника Грузии – Дня независимости.

Текст послания опубликован на официальном сайте Президента АР.

«Нынешний высокий уровень азербайджано-грузинских дружественных связей черпает силу в глубоких симпатиях, уважении и доверии, которые наши соседние народы питали друг к другу на протяжении веков. Динамичное и всестороннее развитие наших межгосударственных отношений в настоящее время вызывает чувство удовлетворения», - отмечает азербайджанский лидер.

Он высоко оценил результаты своего государственного визита в Грузию в прошлом месяце, проявленное в ходе визита гостеприимство и «подлинно дружеское отношение».

«Интенсивность наших политических связей и наличие активного диалога на высшем уровне создают благоприятные возможности для дальнейшего углубления нашего сотрудничества во всех сферах.

Верю, что азербайджано-грузинское стратегическое партнерство, построенное на прочном фундаменте и опирающееся на добрые традиции, во имя интересов наших государств, блага наших народов и процветания нашего региона, совместными усилиями будет укрепляться и расширяться и впредь», - подчеркивается в письме президента Азербайджана.