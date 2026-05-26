Утверждена Госпрограмма по расширению финансовой инклюзивности 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение об утверждении «Государственной программы по расширению финансовой инклюзивности в Азербайджанской Республике на 2027–2030 годы».

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Согласно документу, Центральному банку Азербайджанской Республики (ЦБА) рекомендовано взять на себя координацию и контроль за реализацией предусмотренных программой мер, а также ежегодно информировать Президента страны о ходе выполнения документа и состоянии реализации намеченных шагов.

Мониторинг и оценку эффективности выполнения Государственной программы по заказу Центробанка будет осуществлять Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

Кроме того, Министерству финансов совместно с ЦБА поручено принять необходимые меры для того, чтобы в прогнозах государственного бюджета на 2027–2030 годы были заложены средства, требуемые для финансирования соответствующих мероприятий в рамках новой госпрограммы.