В Черновцах представлены богатое культурное наследие и национальная кухня Азербайджана
В Черновицкой области Украины представлены богатое культурное наследие и национальная кухня Азербайджана.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, по случаю Дня межнационального согласия и культурного разнообразия в Черновицкой области прошел областной фестиваль национальных культур «Буковинская мозаика».
Азербайджан на фестивале представил руководитель Черновицкой областной организации Объединенного конгресса азербайджанцев Украины Намиг Алиев.
На мероприятии, наряду с представителями крымскотатарского народа и других национальных общин, были представлены национальные обычаи, традиции и богатое культурное наследие народов Украины, а также азербайджанская кухня и культура гостеприимства.
В рамках фестиваля председатель Черновицкой областной государственной администрации Руслан Осипенко наградил активиста диаспоры Намига Алиева почетным дипломом.