В Черновцах представлены богатое культурное наследие и национальная кухня Азербайджана

В Черновицкой области Украины представлены богатое культурное наследие и национальная кухня Азербайджана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, по случаю Дня межнационального согласия и культурного разнообразия в Черновицкой области прошел областной фестиваль национальных культур «Буковинская мозаика».

Азербайджан на фестивале представил руководитель Черновицкой областной организации Объединенного конгресса азербайджанцев Украины Намиг Алиев.

На мероприятии, наряду с представителями крымскотатарского народа и других национальных общин, были представлены национальные обычаи, традиции и богатое культурное наследие народов Украины, а также азербайджанская кухня и культура гостеприимства.

В рамках фестиваля председатель Черновицкой областной государственной администрации Руслан Осипенко наградил активиста диаспоры Намига Алиева почетным дипломом.