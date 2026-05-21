Власти Армении заявили о механизмах защиты от газового давления Москвы

Министр экономики Армении Геворг Папоян сообщил, что в республике разработаны механизмы на случай повышения цен на российский газ, но выразил уверенность, что этого не произойдет.

"Все механизмы есть, разработаны, внедрены, но мы уверены, что этот сценарий [повышение цен] не случится.

Подобные сценарии разработаны много лет назад, но мы верим, что подобного не случится <...>. Во всем мире цены на бензин выросли в 2-3 раза, а в Армении на несколько процентов — почему? Потому что мы можем привозить дешевый бензин и дизель с других рынков. Должны иметь возможность то же самое сделать и с пшеницей и с другой продукцией, чтобы не быть в зависимости от кого-то и иметь возможность маневрировать", — сказал он на брифинге после заседания правительства.

При этом министр отметил, что на текущий момент из Армении в больших объемах экспортируется продукция в Россию и импортируются товары из нее.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 1 апреля указал на большую разницу между ценой на российский газ для Армении и ценами на газ в Европе.

По словам российского лидера, сейчас цены на газ в Европе зашкаливают за $600 за 1 тысячу кубов, тогда как Армении Россия продает газ за $177,5 за тысячу кубов.

4 апреля спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что страна выйдет из ОДКБ, ЕАЭС и остальных структур, если цены на газ будут подняты.