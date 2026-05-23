Иран передал США два предложения по Ормузскому проливу

Исламская Республика Иран в ходе непрямых дипломатических контактов с Соединенными Штатами Америки выразила готовность открыть Ормузский пролив, если Вашингтон выплатит Тегерану соответствующие компенсации.

По информации дипломатических источников, иранская сторона задействовала Пакистан в качестве посредника для передачи Вашингтону двух конкретных предложений. Первое из переданных предложений напрямую увязывает возобновление свободного судоходства через стратегически важный пролив с обязательным условием осуществления компенсационных выплат со стороны США.

В рамках второго предложения иранские власти настаивают на предварительном урегулировании экономических споров. Тегеран предложил организовать предметное обсуждение и детальный пересмотр действующего пакета международных санкций, а также вопроса разблокировки своих замороженных зарубежных активов до того момента, как стороны приступят к подписанию каких-либо официальных соглашений.