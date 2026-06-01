Иран обсуждает с США механизм выделения средств для компенсации ущерба

Иран и США в ходе обмена сообщениями обсуждают механизм выделения Тегерану средств для компенсации нанесенного во время войны ущерба, который может войти в итоговое соглашение.

Об этом сообщил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

«Одним из пунктов меморандума является создание необходимых условий для восстановления после причиненного войной ущерба. В связи с этим вопросом рассматриваются различные варианты. Одной из тем, обсуждаемых в ходе переговоров, является выделение определенной суммы для компенсации ущерба и проведения восстановительных работ», — сказал он в ходе пресс-конференции.

Источник: ТАСС