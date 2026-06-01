BP начала добычу газа с глубокозалегающих пластов на АЧГ

Британская компания BP, являясь оператором проекта разработки блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), начала добычу свободного природного газа на АЧГ в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании BP-Azerbaijan.

"BP сегодня объявила о начале операций по добыче свободного природного газа на блоке АЧГ. Таким образом, АЧГ, являющееся одним из крупнейших нефтяных месторождений мира, приступает к первым коммерческим операциям по добыче газа",- говорится в информации.

Первая скважина по добыче свободных запасов газа (deep-gas), пробуренная с существующей платформы "Западный Чираг", является первым важным шагом в направлении раскрытия потенциала крупных запасов deep-gas на АЧГ.

"Наряду с начальной добычей, эта скважина обеспечивает получение важных данных о пласте-коллекторе и потоке, что помогает в оценке газовых запасов для будущих планов полномасштабной разработки", - говорится в информации.

Компания отмечает, что первые операции по добыче свободного природного газа на АЧГ начались в первой эксплуатационной скважине, пробуренной в прошлом году и нацеленной на два приоритетных глубокозалегающих пласта - более мелкозалегающую Надкирмакинскую песчаную свиту (НПС) и более глубокозалегающую свиту Подкирмакинскую песчаную свиту (ППС).

Скважина подтвердила наличие газовых запасов в Надкирмакинской ПС и обнаружила наличие газовых запасов высокого давления в Подкирмакинской ПС.

Первые операции по добыче СПГ начались в Подкирмакинской ПС и, наряду с добычей в начальный период, также включают проведение испытательных работ на скважине и в пласте.

Добываемые из скважины газ и конденсат будут направляться на Сангачальский терминал с использованием существующей инфраструктуры АЧГ путем интеграции систем переработки нефти и газа, что создает возможность для эффективного использования существующих морских объектов.

Компания отмечает, что извлекаемые запасы свободного природного газа на АЧГ оцениваются в приблизительно 4 трлн кубических футов с потенциалом увеличения до 6 трлн кубических футов.

"Сегодня очень важный день для Азербайджана и партнеров АЧГ. АЧГ имеет долгую и успешную историю. Это месторождение, добывающее нефть уже почти 30 лет, теперь, открывая новую страницу, все еще сохраняет потенциал для создания стоимости для страны и своих инвесторов. Начав цикл добычи газа наряду с нефтью, АЧГ теперь будет играть ведущую роль в региональной отрасли как месторождение, занимающее особую позицию в качестве интегрированного нефтяного и газового месторождения, будет вносить вклад в планы Азербайджана по увеличению энергоснабжения Европы и поддерживать усилия страны в направлении энергетического перехода", - заявил региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Джо Кристофоли.

