В Польше хотят запретить содержание собак и кошек на привязи

В Польше парламент нижней палаты принял поправку к закону о защите животных, предусматривающую запрет на содержание собак и кошек на привязи, а также введение более детальных требований к условиям их содержания в вольерах.

За инициативу проголосовали 81 депутат, 28 высказались против, 5 воздержались. Решение было принято в ходе заседания Сейма Польши. Новый нормативный акт, получивший неофициальное название «закон о цепях», устанавливает, что вольеры для животных должны обеспечивать достаточную свободу передвижения и позволять им удовлетворять естественные поведенческие потребности. Конструкция должна быть устойчивой и безопасной, а также иметь минимум две стороны с проёмами для поступления света и воздуха.

Отдельно прописано требование ежедневного выгула собак, содержащихся в вольерах. Продолжительность и интенсивность физической активности должны соответствовать возрасту животного, его состоянию здоровья и особенностям породы.

В ходе законодательного процесса из окончательной версии документа было исключено фиксированное определение минимальных размеров вольеров. Предполагается, что более подробные технические требования будут утверждены отдельным постановлением министра сельского хозяйства после консультаций с главным ветеринарным инспектором.

Также закон обязывает владельцев, содержащих собак в неотапливаемых помещениях или на улице, обеспечивать животных будками, соответствующими их размеру и изготовленными из дерева или аналогичных материалов. Такие конструкции должны иметь теплоизоляцию и защищать от неблагоприятных погодных условий.

При этом допускаются исключения для кратковременных случаев, включая транспортировку животных, участие в выставках или проведение ветеринарных процедур. Использование поводка также разрешено, однако только на ограниченное время и вне постоянного места содержания, при условии, что это не причиняет вреда животному.