В Губе в собственном доме обнаружено тело 15-летней школьницы

В селе Алексеевка Губинского района обнаружено тело 15-летней школьницы.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Shimal.News, инцидент произошел 29 мая.

Тело ученицы 9-го класса полной средней школы села Алексеевка имени Рахмана Мамедова Рабии Абдуллаевой было найдено в доме, где она проживала.

Отметим, что Рабия была известна своими спортивными достижениями. В частности, она заняла третье место на чемпионате республики по таэквондо в весовой категории до 55 кг. По имеющимся утверждениям, в последнее время родители девочки были недовольны её увлечением спортом.

Случившееся потрясло школьный коллектив и местных жителей. В связи с трагедией в школе отменили все праздничные мероприятия, запланированные к 1 Июня - Международному дню защиты детей.