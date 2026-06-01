Макрон: Франция получит иностранные инвестиции на рекордную сумму в 93 млрд евро

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что иностранные компании намерены вложить рекордные €93 миллиарда в экономику страны в ближайшие годы.

«Только в этот раз Choose France позволит привлечь рекордные инвестиции в размере 93 миллиардов евро, которые уже были подтверждены… Очевидно, что это с большим отрывом является рекордной суммой, и это историческое событие», — отметил Макрон в своем выступлении на девятом инвестиционном саммите «Выбирайте Францию» (Choose France), который проходил в Версале в понедельник, 1 июня.

Он добавил, что эти средства будут направлены на развитие дата-центров, технологий искусственного интеллекта, полупроводников, критически важных минералов, а также на электрификацию, транспорт и здравоохранение.

По словам президента, почти половина от общего объема инвестиций, а именно €45 миллиардов, будет вложена японской холдинговой компанией Softbank. В будущем эта сумма может увеличиться до €75 миллиардов.