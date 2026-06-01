Глава МИД Азербайджана встретился с делегацией во главе с помощником госсекретаря США

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провёл встречу с делегацией во главе с помощником госсекретаря США по вопросам экономики, энергетики и бизнеса Калебом Орром, который находится с визитом в стране.

Как сообщили в МИД Азербайджана, в ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы азербайджано-американских отношений, а также вопросы экономики, энергетической безопасности, транспорта и коммуникаций, инвестиций и торговли, и другие темы, представляющие взаимный интерес.

Было подчеркнуто значение дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества в рамках Хартии о стратегическом партнёрстве между Азербайджаном и США. Особое внимание уделили важности первого заседания Азербайджано-американского экономического диалога для укрепления двусторонних связей.

Стороны отметили долгосрочное сотрудничество в энергетической сфере и вклад Азербайджана в обеспечение энергетической безопасности. Также обсуждались перспективы взаимодействия в области возобновляемой энергетики, «зелёного» перехода, инноваций и высоких технологий.

Джейхун Байрамов проинформировал американскую сторону о благоприятном инвестиционном климате в Азербайджане, инициативах по развитию региональной связности и международных транспортных коридоров. В этом контексте была отмечена растущая роль Среднего коридора и его значение для региональной экономической интеграции.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по региональной ситуации и прогрессу, достигнутому после договорённостей Вашингтонского саммита в августе прошлого года, а также по вопросам открытия коммуникационных линий и реализации проекта TRIPP.