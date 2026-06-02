Четыре города претендуют на проведение «Евровидения-2027» в Болгарии - ВИДЕО

Болгария, победившая на «Евровидении-2026» с песней «Bangaranga» в исполнении певицы DARA, приступила к подготовке к проведению международного песенного конкурса 2027 года.

Об этом сообщают европейские медиа, отмечая, что страна впервые в своей истории примет шоу после триумфа на конкурсе в Вене.

После победы певицы DARA и объявления Болгарии страной-хозяйкой, начался процесс выбора города, который примет одно из крупнейших музыкальных шоу мира.

По данным Eurovision World и профильных изданий о «Евровидении», в качестве потенциальных площадок рассматриваются четыре города: София, Пловдив, Варна и Бургас.

Наиболее вероятным кандидатом считается столица страны - София, обладающая крупнейшей инфраструктурой и международным аэропортом, а также подходящими концертными площадками для проведения мероприятия.

В то же время Варна, Бургас и Пловдив также официально заявили о готовности принять конкурс, усиливая конкуренцию внутри страны за право проведения шоу.

Окончательное решение о городе-хозяине «Евровидения-2027» будет принято Болгарским национальным телевидением (BNT) совместно с Европейским вещательным союзом (EBU) - ожидается, что его объявят в августе–сентябре 2026 года.

