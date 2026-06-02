На Аэропортовском шоссе произошло ДТП - ВИДЕО

В столице Азербайджана на участке дороги с высокой интенсивностью движения водители, снизив скорость, выполняя опасные манёвры и не соблюдая безопасную дистанцию, стали причиной дорожно-транспортного происшествия.

«ДТП, зафиксированное на территории Сабунчинского района на Аэропортовском шоссе, должно стать напоминанием каждому водителю: включение указателя поворота носит исключительно предупредительный характер и не даёт преимущества на дороге», - отмечают в Центре интеллектуального управления транспортом.

В Центре подчеркивают, что некоторые водители ошибочно считают, что использование поворотника при манёвре, перестроении или повороте предоставляет им приоритет перед другими участниками движения, отмечая, что подобное заблуждение и дальнейшее поведение на дороге создаёт опасные ситуации и приводит к аварийным обстоятельствам.

Центр интеллектуального управления транспортом рекомендует водителям обратиться к статье 42 Закона «О дорожном движении»: «Согласно требованиям закона, водитель перед началом движения, перестроением, поворотом, обгоном или остановкой обязан подать сигнал о намерении изменить направление движения с помощью внешних световых указателей, а при их отсутствии или неисправности - посредством жестов рукой. При этом манёвр должен быть безопасным и не создавать препятствий для других участников движения. Сигнал подаётся до начала манёвра и должен быть немедленно прекращён после его завершения. Подача сигнала не даёт водителю преимущества и не освобождает его от обязанности соблюдать меры безопасности».