Фуад Чырагов назначен советником по вопросам образования в Грузии 

Фуад Чырагов назначен советником по вопросам образования в посольстве Азербайджанской Республики в Грузии.

До этого назначения Фуад Чырагов занимал должность заместителя директора Института образования Азербайджанской Республики. Кроме того, он занимал различные должности в Центре стратегических исследований при Президенте Азербайджанской Республики, Центре анализа международных отношений, а также в Центре исследований Южного Кавказа и занимался педагогической деятельностью в высших учебных заведениях.

Фуад Чырагов окончил исторический факультет Бакинского государственного университета, получив степень бакалавра и магистра. Также он получил степень магистра социологии в Колумбийском университете в США в рамках Государственной программы обучения молодежи за рубежом.

Напомним, что в некоторых посольствах Азербайджана работают советники по вопросам образования, призванные содействовать расширению образовательных возможностей в Азербайджанской Республике и развитию сотрудничества с зарубежными странами в сфере образования, оказывать поддержку гражданам Азербайджанской Республики при обучении в учебных заведениях зарубежных стран и защищать их образовательные права, а также обеспечивать надлежащую координацию в этом направлении.