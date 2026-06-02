Пашинян обещает компенсации фермерам, столкнувшимся с ограничениями вывоза товара в РФ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в контексте российских ограничений обещает субсидии фермерам, которые столкнулись с «несправедливыми препятствиями» для поставок продукции за рубеж.

Премьер в ходе предвыборной встречи в Гегаркунике заявил, что субсидии будут нацелены на компенсацию понесенных убытков. Он в то же время признал, что бывают случаи, когда армянские товары не соответствуют стандартам качества. Этим компаниям тоже будет оказано содействие для повышения качества.

Он также заявил об альтернативных рынках сбыта армянских товаров. Несколько бизнес-делегаций из Армении уже ведут переговоры, и есть уже предложения о закупках роз и плодоовощной продукции из Армении, добавил премьер. Объемы сельхозпродукции из Армении не очень большие, и в данном случае это хорошо – одна приличная европейская сеть супермаркетов способна реализовать всю эту продукцию, заверил Пашинян.

Что касается проблем в ЕАЭС, то премьер заявил, что после выборов вернется к работе и займется их решением.

Напомним, что 15 мая стало известно, что Россельхознадзор намерен провести инспекции ряда армянских предприятий, включая компании, поставки продукции которых ранее были приостановлены в Россию. Причиной стали подозрения во ввозе фальсифицированной рыбной продукции, предположительно европейского происхождения.

21 мая армянская сторона сообщила, что российская делегация приступила к инспекционным проверкам предприятий. 30 мая 2024 года Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перца, зеленых культур и клубники из Армении. В ведомстве объяснили, что решение принято в связи с участившимися случаями нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции в Россию и в целях обеспечения фитосанитарного благополучия.

Источник: Sputnik Армения