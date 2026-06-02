Трамп выдвинул кандидатуру на пост посла США в Азербайджане

Президент США Дональд Трамп официально выдвинул кандидатуру Александра Алдена на должность чрезвычайного и полномочного посла Соединенных Штатов в Азербайджане.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Официальное уведомление о номинации направлено главой Белого дома на рассмотрение и утверждение в Сенат США.

Александр Алден - американский дипломат, аналитик и эксперт в области международной безопасности.

Владеет итальянским, сербским, хорватским и боснийским языками.

Александр Алден имеет серьезный опыт работы на ключевых аналитических и руководящих должностях в оборонных и дипломатических ведомствах США, в частности, в период первой администрации Дональда Трампа.

Служил в Пентагоне спецпомощником по вопросам политики в Офисе министра обороны.

Работал в Совете национальной безопасности (СНБ) США в качестве директора по оборонной политике и стратегии, а затем занимал пост старшего директора по новым технологиям.

В Госдепартаменте США занимал должность заместителя помощника госсекретаря в Бюро по делам Европы и Евразии. На этом посту он отвечал за укрепление отношений между США и ЕС, а также за противодействие китайскому региональному влиянию.

С конца 2020 года исполнял обязанности помощника госсекретаря в Бюро по конфликтам и операциям по стабилизации.

До и между периодами работы в правительстве А.Алден активно занимался политической аналитикой и консультированием в сфере обороны.