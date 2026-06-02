В Астаре в партии «салата» обнаружили более 22 кг марихуаны - ФОТО - ВИДЕО

В результате мероприятий таможенного контроля, проведённых сотрудниками Астаринского таможенного управления, из незаконного оборота изъято крупное количество наркотического средства - марихуаны.

На таможенном посту «Южный-Астара» был досмотрен транспорт, следовавший из Исламской Республики Иран в Российскую Федерацию с грузом «салата», сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Государственного таможенного комитета.

Проверка с использованием стационарного рентген-оборудования выявила подозрительные элементы в грузе, в связи с чем он был направлен на углублённый досмотр.

В ходе проверки с применением кинологической службы было установлено, что в 191 упаковке, поверх которых был размещён «салат», находилось наркотическое средство - высушенная марихуана. Общий чистый вес изъятого вещества составил 22 килограмма 565 граммов.

По факту проводится расследование.