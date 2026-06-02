Ильхам Алиев поздравил президента Италии с национальным праздником

First News Media11:47 - Сегодня
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Италии Серджо Маттарелле поздравительное письмо по случаю 80-й годовщины провозглашения Итальянской Республики.

Текст послания опубликован на официальном сайте президента АР. 

«Италия является близким другом и надежным стратегическим партнером Азербайджана. Рад, что отношения между двумя странами развиваются в духе взаимного уважения и доверия, многомерное стратегическое партнерство с каждым днем расширяется и наполняется новым содержанием. Мы придаем особое значение развитию отношений с Италией во всех сферах», - говорится в письме.

Ильхам Алиев отмечает, что высокий уровень политических отношений играет важную роль в развитии азербайджано-итальянского взаимодействия. 

«Спектр вопросов, стоящих сегодня на двусторонней повестке, чрезвычайно широк. Наше сотрудничество, которое охватывает успешное партнерство во многих направлениях – начиная от торгово-экономической, энергетической и промышленно-производственной сфер до сферы образования – и с каждым годом включает в себя новые области, носит стратегический характер. Полная реализация существующего потенциала экономических связей, диверсификация сотрудничества в инвестиционной, оборонной, гуманитарной сферах, в том числе по новым направлениям являются одной из главных задач, стоящих перед нами», - подчеркнул азербайджанский лидер.

Он выразил уверенность в том, что главы двух государств будут и впредь продолжать совместные усилия во имя укрепления азербайджано-итальянской дружбы и надежного партнерства, а также всестороннего расширения сотрудничества.

Указом Президента Ильхама Алиева от 18 мая 2006 года 2 июня ежегодно отмечается как профессиональный праздник работников гражданской авиации Азербайджана.
01 / 06 / 2026, 11:00
01 / 06 / 2026, 09:00
14 / 05 / 2026, 14:45
12 / 05 / 2026, 17:02
07 / 05 / 2026, 16:57