В Грузии азербайджанка убила малолетнего сына и пыталась покончить с собой

В Болнисском районе Грузии азербайджанка убила своего ребенка.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на местные СМИ, трагедия произошла в Болнисском районе Грузии - регионе, где компактно проживают азербайджанцы.

Согласно информации, 42-летняя Светлана Ахмедова нанесла удары ножницами своему 7-летнему сыну Ф.Ахмедову, от которых ребенок скончался. После этого женщина попыталась покончить с собой. Она нанесла себе ножевые ранения, однако врачам удалось спасти её жизнь.

Женщина, подозреваемая в совершении преступления, уже задержана правоохранительными органами.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 109 Уголовного кодекса Грузии (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах).