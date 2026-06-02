В Грузии азербайджанка убила малолетнего сына и пыталась покончить с собой
В Болнисском районе Грузии азербайджанка убила своего ребенка.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на местные СМИ, трагедия произошла в Болнисском районе Грузии - регионе, где компактно проживают азербайджанцы.
Согласно информации, 42-летняя Светлана Ахмедова нанесла удары ножницами своему 7-летнему сыну Ф.Ахмедову, от которых ребенок скончался. После этого женщина попыталась покончить с собой. Она нанесла себе ножевые ранения, однако врачам удалось спасти её жизнь.
Женщина, подозреваемая в совершении преступления, уже задержана правоохранительными органами.
По факту возбуждено уголовное дело по статье 109 Уголовного кодекса Грузии (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах).
