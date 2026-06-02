После проверок 18 аптек привлечены к административной ответственности

В мае 2026 года Центр аналитической экспертизы Министерства здравоохранения провёл проверки в общей сложности в 56 аптеках.

Одна проверка была проведена в аптеке, расположенной в городе Баку, остальные 55 - в аптеках других городов и районов республики, сообщает 1news.az со ссылкой на Центр аналитической экспертизы.

Отмечается, что из проведённых проверок 55 были плановыми, одна – внеплановой; по итогам проверок в 18 аптеках были выявлены различные нарушения.

В связи с выявленными нарушениями были составлены соответствующие административные протоколы по статьям 452.1 и 452.3 Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках.