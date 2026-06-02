Пашинян назвал политизированным запрет на ввоз в Россию армянских продуктов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал неправильным и политизированным запрет на ввоз в Россию некоторых видов армянских продуктов.

«Я думаю, что это неправильные шаги, потому что настраивают людей против ЕАЭС, а я как высокопоставленное официальное лицо ЕАЭС, для меня это проблема, но все проблемы будут решены», — сказал он «Известиям» в рамках предвыборной агитации в городе Севан. Прямая трансляция агитации и разговора велась на странице Пашиняна в соцсети.

Он отметил, что Армения понимает плюсы членства в ЕАЭС, но Союз должен открыть новые возможности, «чтобы имидж ЕАЭС в Армении вырос, а не наоборот».

«Если уже вносятся ограничения, это создает негативное восприятие среди граждан Армении по поводу ЕАЭС», — сказал он.

«Что касается фитосанитарии, это обычная вещь, она должна быть, качество товаров, которые поставляются в страны ЕАЭС, очень важно. Но на данный момент это политизируется», — заявил премьер-министр.

Комментируя недавний телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, он сказал: «Мы поговорили о текущих делах, и у нас состоялся позитивный разговор. Думаю, что лучший шаг сейчас — отказаться от всяких ограничений. Боюсь, что это создаст некоторые негативные сантименты в Армении по направлению к ЕАЭС. А я, как высокопоставленное лицо ЕАЭС, конечно же не заинтересован».

Он сказал также, что у отдельных компаний, как в Армении, так и в России, могут быть проблем с качеством продукции, «но, в общем, у нас очень хороший контроль и мы (...) улучшаем качество нашего фитосанитарного контроля».

Ранее в этот день глава правительства сказал, что Армения перенаправит запрещенные ко ввозу в Россию товары на другие рынки.

Россельхознадзор с 30 мая 2026 года ввел временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники из Армении до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции. Со 2 июня ведомство решило остановить сертификацию живой рыбы и рыбной продукции, предназначенной к экспорту в Россию. Также со 2 июня ограничен ввоз в Россию плодов косточковых культур и свежего винограда из Армении.

Источник: Интерфакс

