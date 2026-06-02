Тесные клетки и истощенные медведи: «Райский сад» или тюрьма для животных в Алтыагадж? - ВИДЕО

Фаига Мамедова14:42 - Сегодня
В комплексе отдыха «Алтыагадж Дженнет багы» вблизи хызинских лесов, под вывеской «зоопарк» содержатся различные дикие животные.

Однако в социальных сетях распространились кадры, свидетельствующие о том, что условия содержания животных неудовлетворительны. В связи с этим зоозащитники даже запустили кампанию по сбору подписей.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Bakıvaxtı.az, авторы жалобы подчеркивают, что их онлайн-обращения в Министерство экологии и природных ресурсов остаются без ответа.

По их словам, на территории содержатся медведи, обезьяны, олени, утки, лебеди и другие животные.

«Хотя территория для содержания оленей кажется относительно просторной, вольеры, в которых размещены медведи и обезьяны, вызывают серьезную тревогу. Очевидно, что для этих животных не созданы условия, необходимые для реализации естественного поведения, передвижения и поддержания нормальной жизнедеятельности.

Привлекает внимание то, что медведи в тесных клетках выглядят заметно исхудавшими, проявляют пассивность и демонстрируют стрессовое поведение. Содержание же обезьян в крайне ограниченном пространстве свидетельствует о том, что их социальные и физические потребности не удовлетворяются.

В целом территория данного «зоопарка» не выглядит пригодной для здорового и безопасного содержания различных видов животных. В связи с этим наличие лицензии у зоопарка вызывает сомнения. Но даже если она есть, то законность выдачи лицензии этому объекту с минимальными условиями и средой, а также степень его соответствия стандартам зоопарка, должны стать объектом серьезного расследования. Дикие животные и птицы имеют разные биологические потребности, ареалы передвижения и поведенческие особенности. Содержание этих живых существ в ограниченных и неподходящих зонах в демонстрационных целях противоречит принципам благополучия животных», - отмечается в жалобе.

В ответ на запрос, направленный в Министерство экологии и природных ресурсов по данному вопросу, было заявлено, что по факту проводится расследование.

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Указом Президента Ильхама Алиева от 18 мая 2006 года 2 июня ежегодно отмечается как профессиональный праздник работников гражданской авиации Азербайджана.
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

