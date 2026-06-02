«Сила здесь повсюду»: Гурудев Шри Шри Рави Шанкар снова посетит Баку - ФОТО

10 июня Баку примет одного из самых известных духовных лидеров современности — Гурудева Шри Шри Рави Шанкара.

Визит состоится в рамках его масштабного мирового тура, приуроченного к 70-летию Гурудева и 45-летию его организации Art of Living.

Приезд Мастера приурочен к Третьему Международному Фестивалю Nine Senses Fest 2026, самому масштабному событию в области саморазвития в Азербайджане. Фестиваль проходит при поддержке Лейлы Алиевой — вице-президента Фонда Гейдара Алиева, президента Федерации йоги Азербайджана и основателя Nine Senses Art Center.

Во время своего прошлого визита Гурудев посетил пространство Nine Senses Art Center и высоко оценил его атмосферу, способствующую вдохновению и развитию.

Темой встречи с Гуру 10-го июня в Баку станут йога, медитация, ментальное и физическое благополучие, управление стрессом и поиск внутреннего баланса — вопросы, которые сегодня волнуют миллионы людей по всему миру.

На этот раз встреча с Мастером, организованная Nine Senses совместно с Art of Living, пройдет в Бакинском конгресс-центре, который может вместить до 3,000 тысяч человек.

Кто такой Гурудев Шри Шри Рави Шанкар?

Он - основатель международной организации Art of Living, чьи программы и гуманитарные инициативы представлены более чем в 180 странах мира. В Азербайджане организация действует с 1998 года, и за эти годы более 10 тысяч жителей нашей страны прошли программы Art of Living.

Более 40 лет Гурудев объединяет людей разных культур и взглядов, обучая их практикам дыхания и медитации. Его главная миссия — создание общества, свободного от стресса и насилия.

Об Азербайджане: «Сила здесь повсюду»

Во время своих предыдущих визитов Гурудев не раз отмечал прогресс Азербайджана и теплоту его жителей. Отвечая на вопрос о «местах силы», он подчеркнул:

«Самая большая сила в мире — это любовь. Я чувствую в вашем народе особую заботу друг о друге. Сила здесь повсюду».

Философия Гурудева проста: чтобы достичь мира вокруг, нужно сначала обрести покой внутри. Как отмечает сам Мастер: «Конфликт зарождается в уме человека, а затем переносится на отношения с другими. Чтобы изменить мир, нужно начать с успокоения собственного ума».

10 июня жители и гости Баку получат редкую возможность лично услышать послание Мастера, принять участие в совместной медитации и прикоснуться к практикам, которые помогли миллионам людей обрести гармонию.

Встреча пройдет на английском языке с синхронным переводом на азербайджанский и русский языки.

Информация о билетах: Вход бесплатный, но регистрация обязательна.

