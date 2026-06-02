 «Сила здесь повсюду»: Гурудев Шри Шри Рави Шанкар снова посетит Баку - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

«Сила здесь повсюду»: Гурудев Шри Шри Рави Шанкар снова посетит Баку - ФОТО

First News Media14:31 - Сегодня
«Сила здесь повсюду»: Гурудев Шри Шри Рави Шанкар снова посетит Баку - ФОТО

10 июня Баку примет одного из самых известных духовных лидеров современности — Гурудева Шри Шри Рави Шанкара.

Визит состоится в рамках его масштабного мирового тура, приуроченного к 70-летию Гурудева и 45-летию его организации Art of Living.

Приезд Мастера приурочен к Третьему Международному Фестивалю Nine Senses Fest 2026, самому масштабному событию в области саморазвития в Азербайджане. Фестиваль проходит при поддержке Лейлы Алиевой — вице-президента Фонда Гейдара Алиева, президента Федерации йоги Азербайджана и основателя Nine Senses Art Center.

Во время своего прошлого визита Гурудев посетил пространство Nine Senses Art Center и высоко оценил его атмосферу, способствующую вдохновению и развитию.

Темой встречи с Гуру 10-го июня в Баку станут йога, медитация, ментальное и физическое благополучие, управление стрессом и поиск внутреннего баланса — вопросы, которые сегодня волнуют миллионы людей по всему миру.

На этот раз встреча с Мастером, организованная Nine Senses совместно с Art of Living, пройдет в Бакинском конгресс-центре, который может вместить до 3,000 тысяч человек.

Кто такой Гурудев Шри Шри Рави Шанкар?

Он - основатель международной организации Art of Living, чьи программы и гуманитарные инициативы представлены более чем в 180 странах мира. В Азербайджане организация действует с 1998 года, и за эти годы более 10 тысяч жителей нашей страны прошли программы Art of Living. 

Более 40 лет Гурудев объединяет людей разных культур и взглядов, обучая их практикам дыхания и медитации. Его главная миссия — создание общества, свободного от стресса и насилия.

Об Азербайджане: «Сила здесь повсюду»

Во время своих предыдущих визитов Гурудев не раз отмечал прогресс Азербайджана и теплоту его жителей. Отвечая на вопрос о «местах силы», он подчеркнул:

«Самая большая сила в мире — это любовь. Я чувствую в вашем народе особую заботу друг о друге. Сила здесь повсюду».

Философия Гурудева проста: чтобы достичь мира вокруг, нужно сначала обрести покой внутри. Как отмечает сам Мастер: «Конфликт зарождается в уме человека, а затем переносится на отношения с другими. Чтобы изменить мир, нужно начать с успокоения собственного ума».

10 июня жители и гости Баку получат редкую возможность лично услышать послание Мастера, принять участие в совместной медитации и прикоснуться к практикам, которые помогли миллионам людей обрести гармонию.

Встреча пройдет на английском языке с синхронным переводом на азербайджанский и русский языки.

Информация о билетах: Вход бесплатный, но регистрация обязательна.

Регистрация по ссылке:  https://aolreg.org/AZE1060476

Контакты: 📞 +994 50 738 02 74 , 🌐 ninesenses.az , 📸 Instagram: @9senses_azerbaijan

Поделиться:
507

Актуально

Мнение

Сигнал глобальным рынкам: Азербайджан усиливает роль евразийского ...

Экономика

В Грузии состоялась официальная церемония открытия железной дороги ...

Xроника

В Азербайджане создано Национальное агентство кибербезопасности

Общество

Погода на среду: В Баку ожидаются дожди 

Общество

В одном из поселков Баку на два дня отключат воду

В «ASAN xidmət» начнут выдавать справки о наркологическом учете

После проверок 18 аптек привлечены к административной ответственности

В Баку молодая девушка выпала из окна квартиры, где проживала

Выбор редактора

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Новости для вас

Умер исполнитель роли Македона из фильма «Bizim Cəbiş müəllim»

Арестован мужчина, напавший на женщину на бульваре

В Губе пропала без вести 36-летняя женщина

Снег, град и ветер - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

Последние новости

В одном из поселков Баку на два дня отключат воду

Сегодня, 15:50

В Армении обыскивают представителей оппозиционного лагеря

Сегодня, 15:40

В «ASAN xidmət» начнут выдавать справки о наркологическом учете

Сегодня, 15:30

Песков назвал условие завершения конфликта в Украине «до конца суток»

Сегодня, 15:27

Володин: ЕС не исполнит свои обещания Армении за евроинтеграцию

Сегодня, 15:22

После проверок 18 аптек привлечены к административной ответственности

Сегодня, 15:19

В Баку молодая девушка выпала из окна квартиры, где проживала

Сегодня, 15:10

В Грузии состоялась официальная церемония открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс

Сегодня, 15:07

Андони Ираола станет новым главным тренером «Ливерпуля»

Сегодня, 15:05

Сигнал глобальным рынкам: Азербайджан усиливает роль евразийского экономического узла 

Сегодня, 14:50

В Азербайджане создано Национальное агентство кибербезопасности

Сегодня, 14:46

Тесные клетки и истощенные медведи: «Райский сад» или тюрьма для животных в Алтыагадж? - ВИДЕО

Сегодня, 14:42

«Сила здесь повсюду»: Гурудев Шри Шри Рави Шанкар снова посетит Баку - ФОТО

Сегодня, 14:31

Пашинян назвал политизированным запрет на ввоз в Россию армянских продуктов

Сегодня, 14:15

В АЖД прояснили вопрос о пассажирских перевозках по железной дороге Баку–Тбилиси–Карс

Сегодня, 14:08

Сподвижник Карапетяна обвиняется в легализации преступных доходов

Сегодня, 14:05

Погода на среду: В Баку ожидаются дожди 

Сегодня, 14:01

Пашинян пообещал приехать на следующую встречу ЕАЭС

Сегодня, 13:52

Nar провёл информационно-просветительскую встречу по приложению JestPlus - ФОТО

Сегодня, 13:37

В Азербайджане запущена стратегия модернизации объектов водной инфраструктуры

Сегодня, 13:32
Все новости
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ
1news TV

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Указом Президента Ильхама Алиева от 18 мая 2006 года 2 июня ежегодно отмечается как профессиональный праздник работников гражданской авиации Азербайджана. НаканунеСегодня, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57