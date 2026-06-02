Nar провёл информационно-просветительскую встречу по приложению JestPlus - ФОТО

При поддержке выгодного мобильного оператора Nar в Центре профессионально-трудовой реабилитации была проведена информационно-просветительская встреча, посвящённая использованию мобильного приложения JestPlus.

В мероприятии приняли участие 30 человек с нарушениями слуха и речи. Целью встречи стало ознакомление участников с правилами использования мобильного приложения JestPlus и его возможностями.

Созданное впервые в Азербайджане для изучения жестового языка, приложение JestPlus позволяет пользователям системно осваивать жестовый язык с помощью интерактивных уроков, тестов и практических заданий. Приложение способствует расширению возможностей коммуникации для людей с нарушениями слуха и речи, продвижению инклюзивности и обеспечению доступности жестового языка для более широкой аудитории. Этот важный социальный проект был реализован при поддержке Nar, а также Университета ADA и Фонда Университета ADA, bp и его партнёров. Отметим, что приложение JestPlus доступно для скачивания в App Store и Google Play.

На мероприятии выступили директор Центра профессионально-трудовой реабилитации Рахиля Гасратлы, заместитель председателя Общественного объединения «Поддержка глухих» Гейдар Рагимли, эксперт Nar по корпоративной социальной ответственности и спонсорским проектам Нурана Алиева, а также представитель Университета ADA и руководитель проекта «JestPlus» по техническим вопросам Амир Адамов, выступая перед участниками мероприятия, подчеркнул важность цифровой инклюзии и доступности образовательных возможностей. В своих выступлениях они подчеркнули важность цифровой инклюзивности и доступных образовательных возможностей. В ходе интерактивной встречи участникам были продемонстрированы функции приложения, даны ответы на их вопросы и представлены практические рекомендации по его использованию.

Nar продолжает поддерживать инициативы, направленные на создание равных возможностей для различных групп общества и повышение цифровой доступности.

В настоящее время Nar обслуживает 2,2 миллиона абонентов и на протяжении последних 7 лет является лидером в Азербайджане по Индексу лояльности клиентов. В основе этого успеха лежит последовательная клиентоориентированная стратегия компании. Мобильный оператор предлагает пользователям качественные и стабильные услуги связи по выгодным ценам, различные интернет-пакеты и современную технологию eSIM.