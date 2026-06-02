В Армении обыскивают представителей оппозиционного лагеря

Армянский антикоррупционный комитет провел обыски в предвыборных штабах оппозиционного блока "Армения", который возглавляет экс-президент Роберт Кочарян.

Об этом заявил депутат парламента Армении Ишхан Сагателян в опубликованном видеообращении.

По его словам, обыск также прошел в квартире председателя верховного органа АРФ "Дашнакцутюн", депутата Ашота Симоняна.

"Этими действиями власти пытаются ограничить и дезорганизовать работу предвыборных штабов оппозиционных политических сил. Они стремятся оказать давление на наших сторонников, единомышленников и избирателей, однако им это не удастся", — заявил Сагателян.

Он также призвал международных наблюдателей обратить внимание на происходящее в Армении и дать соответствующую оценку этим событиям.

