 В Армении обыскивают представителей оппозиционного лагеря | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

В Армении обыскивают представителей оппозиционного лагеря

First News Media15:40 - Сегодня
В Армении обыскивают представителей оппозиционного лагеря

Армянский антикоррупционный комитет провел обыски в предвыборных штабах оппозиционного блока "Армения", который возглавляет экс-президент Роберт Кочарян.

Об этом заявил депутат парламента Армении Ишхан Сагателян в опубликованном видеообращении.

По его словам, обыск также прошел в квартире председателя верховного органа АРФ "Дашнакцутюн", депутата Ашота Симоняна.

"Этими действиями власти пытаются ограничить и дезорганизовать работу предвыборных штабов оппозиционных политических сил. Они стремятся оказать давление на наших сторонников, единомышленников и избирателей, однако им это не удастся", — заявил Сагателян.

Он также призвал международных наблюдателей обратить внимание на происходящее в Армении и дать соответствующую оценку этим событиям.

Источник: «Sputnik Армения»

Поделиться:
161

Актуально

Мнение

Сигнал глобальным рынкам: Азербайджан усиливает роль евразийского ...

Экономика

В Грузии состоялась официальная церемония открытия железной дороги ...

Xроника

В Азербайджане создано Национальное агентство кибербезопасности

Общество

Погода на среду: В Баку ожидаются дожди 

В мире

В Армении обыскивают представителей оппозиционного лагеря

Песков назвал условие завершения конфликта в Украине «до конца суток»

Володин: ЕС не исполнит свои обещания Армении за евроинтеграцию

Пашинян назвал политизированным запрет на ввоз в Россию армянских продуктов

Выбор редактора

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Новости для вас

Дуа Липа и Каллум Тернер официально поженились на тайной церемонии в Лондоне - ФОТО

В Украине ранили ножом мэра-азербайджанца

ООН предупредила о почти неизбежном новом рекордно жарком годе к 2030-му

США могут вывести войска с баз на Ближнем Востоке после конфликта с Ираном

Последние новости

В одном из поселков Баку на два дня отключат воду

Сегодня, 15:50

В Армении обыскивают представителей оппозиционного лагеря

Сегодня, 15:40

В «ASAN xidmət» начнут выдавать справки о наркологическом учете

Сегодня, 15:30

Песков назвал условие завершения конфликта в Украине «до конца суток»

Сегодня, 15:27

Володин: ЕС не исполнит свои обещания Армении за евроинтеграцию

Сегодня, 15:22

После проверок 18 аптек привлечены к административной ответственности

Сегодня, 15:19

В Баку молодая девушка выпала из окна квартиры, где проживала

Сегодня, 15:10

В Грузии состоялась официальная церемония открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс

Сегодня, 15:07

Андони Ираола станет новым главным тренером «Ливерпуля»

Сегодня, 15:05

Сигнал глобальным рынкам: Азербайджан усиливает роль евразийского экономического узла 

Сегодня, 14:50

В Азербайджане создано Национальное агентство кибербезопасности

Сегодня, 14:46

Тесные клетки и истощенные медведи: «Райский сад» или тюрьма для животных в Алтыагадж? - ВИДЕО

Сегодня, 14:42

«Сила здесь повсюду»: Гурудев Шри Шри Рави Шанкар снова посетит Баку - ФОТО

Сегодня, 14:31

Пашинян назвал политизированным запрет на ввоз в Россию армянских продуктов

Сегодня, 14:15

В АЖД прояснили вопрос о пассажирских перевозках по железной дороге Баку–Тбилиси–Карс

Сегодня, 14:08

Сподвижник Карапетяна обвиняется в легализации преступных доходов

Сегодня, 14:05

Погода на среду: В Баку ожидаются дожди 

Сегодня, 14:01

Пашинян пообещал приехать на следующую встречу ЕАЭС

Сегодня, 13:52

Nar провёл информационно-просветительскую встречу по приложению JestPlus - ФОТО

Сегодня, 13:37

В Азербайджане запущена стратегия модернизации объектов водной инфраструктуры

Сегодня, 13:32
Все новости
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ
1news TV

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Указом Президента Ильхама Алиева от 18 мая 2006 года 2 июня ежегодно отмечается как профессиональный праздник работников гражданской авиации Азербайджана. НаканунеСегодня, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57