В Армении возбудили новое дело против Самвела Карапетяна

Комиссия по предотвращению коррупции возбудила дело против российского бизнесмена Самвела Карапетяна, лидера партии «Сильная Армения».

Об этом сообщила в СМИ Комиссия по предотвращению коррупции, передает verelq.

Лидер партии «Сильная Армения» не представил декларацию о доходах и имуществе.

Ранее в отношении Карапетяна были возбуждены несколько уголовных дел в Армении. Так, в 2025-м бизнесмена обвинили в публичных призывах к захвату власти (ч. 2 ст. 422 УК Армении).

В январе ему также предъявили обвинение по делам о неуплате налогов в особо крупном размере и отмывании денег.