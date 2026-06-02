В Армении возбудили новое дело против Самвела Карапетяна
Комиссия по предотвращению коррупции возбудила дело против российского бизнесмена Самвела Карапетяна, лидера партии «Сильная Армения».
Об этом сообщила в СМИ Комиссия по предотвращению коррупции, передает verelq.
Лидер партии «Сильная Армения» не представил декларацию о доходах и имуществе.
Ранее в отношении Карапетяна были возбуждены несколько уголовных дел в Армении. Так, в 2025-м бизнесмена обвинили в публичных призывах к захвату власти (ч. 2 ст. 422 УК Армении).
В январе ему также предъявили обвинение по делам о неуплате налогов в особо крупном размере и отмывании денег.
344