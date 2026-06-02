В Грузии состоялась официальная церемония открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс

Сегодня в Грузии, на железнодорожной станции Ахалкалаки, состоялась официальная церемония открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

Об этом сообщают грузинские СМИ. Общая протяженность магистрали составляет 827 километров, из которых 213 км проходят по территории Грузии.

Строительство грузинского участка проекта было профинансировано за счет кредита в размере 775 млн долларов, выделенного Азербайджаном. Возврат кредита планируется за счет доходов, которые будут получены от проекта.

Официальный ввод проекта в эксплуатацию состоится сегодня, хотя железная дорога Баку-Тбилиси-Карс функционировала в тестовом режиме с 2017 года.

С мая 2023 года по май 2024 года были проведены работы по модернизации железной дороги и проект был успешно завершен.

В результате проведенных реконструкционных работ годовая пропускная способность линии БТК была увеличена с 1 млн тонн до 5 млн тонн.