В Азербайджане создано Национальное агентство кибербезопасности

Президент Ильхам Алиев подписал Указ «О мерах по совершенствованию управления в сфере кибербезопасности, внесении изменений в некоторые указы и распоряжения Президента Азербайджанской Республики и отмене Указа Президента». 

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Данное решение направлено на оптимизацию деятельности, повышение эффективности госконтроля, а также на совершенствование механизмов регулирования и защиты персональных данных.

Согласно документу, на базе Службы электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта создается юридическое лицо публичного права «Агентство национальной кибербезопасности», которое переходит в подчинение министерства. Новое ведомство официально объявляется правопреемником ликвидируемой службы, принимая на себя все ее права, обязанности и имущество.

Агентство наделяется широкими полномочиями по регулированию и контролю в сфере кибербезопасности и защиты персональных данных на общенациональном уровне. В отношении государственных органов и объектов критической информационной инфраструктуры ведомство будет осуществлять координацию и обмен информацией через профильные уполномоченные структуры. Наряду с этим, Агентство займется выявлением, расследованием и предотвращением кибератак, борьбой с распространением запрещенной информации в сегменте интернет-ресурсов, а также просвещением и методической поддержкой населения, частных и государственных организаций.

Уставный капитал новой структуры формируется за счет остатка средств, предусмотренных для Службы электронной безопасности в государственном бюджете на текущий год. В дальнейшем деятельность Агентства будет финансироваться за счет средств, полученных от оказания услуг, и других незапрещенных законом источников. Общее руководство структурой возложено на Правление, состоящее из четырех человек - председателя и трех его заместителей. При этом ключевые полномочия учредителя, включая изменение устава и реорганизацию ведомства, остаются за Президентом Азербайджана, а остальные функции передаются профильному министерству.

Кабинету министров поручено в течение одного месяца с момента государственной регистрации Агентства обеспечить полную передачу имущества на его баланс и представить главе государства предложения по улучшению материально-технического обеспечения новой структуры, а также решить иные вопросы, вытекающие из настоящего Указа.

Глава государства также утвердил Устав агентства.

