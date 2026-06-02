Сигнал глобальным рынкам: Азербайджан усиливает роль евразийского экономического узла 

«И я думаю, что пример Азербайджана может быть очень показательным, продемонстрировать, что когда вы открываете свою страну для международных инвестиций и проводите мудрую политику, основанную на национальных интересах, вы добиваетесь успеха». Президент Азербайджана Ильхам Алиев (Бакинская энергетическая неделя, 1 июня 2026 г.)

Восьмимиллиардный пакет соглашений, подписанный вчера в рамках Бакинской энергетической недели и 1-го Азербайджано-американского экономического диалога, можно рассматривать как одну из важнейших вех в превращении Азербайджана в полноценного участника формирующейся новой мировой экономической архитектуры.

За сухими формулировками заключенных соглашений скрывается гораздо более масштабный процесс. Азербайджан постепенно выходит за рамки традиционного образа нефтегазового экспортера и формирует новую модель международного экономического партнерства. Энергетика остается фундаментом этого сотрудничества, однако сегодня к ней добавляются инвестиции, критически важные минералы, искусственный интеллект, цифровая инфраструктура и высокие технологии.

Портфель соглашений, подписанный в Баку с участием крупнейших финансовых и инвестиционных корпораций, энергетических гигантов и технологических компаний различных стран, таких как США, Турция, Сербия, Сан-Марино и Франция, стал одним из наиболее значимых инвестиционных сигналов для региона за последние годы. В условиях глобальной конкуренции за капитал, ресурсы и технологии эти договоренности свидетельствуют о растущем доверии международного бизнеса к азербайджанской экономике, ее устойчивости и долгосрочному потенциалу. Более того, они подтверждают укрепление роли Азербайджана как одного из ключевых узлов энергетической, транспортной и промышленной безопасности на пространстве Евразии.

Не менее важным событием стало проведение первого Азербайджано-американского экономического диалога, который следует рассматривать не как очередную дипломатическую инициативу, а как институциональное оформление нового этапа двусторонних отношений. Фактически речь идет о создании постоянной платформы для координации сотрудничества в сферах энергетики, инвестиций, технологий, транспорта и стратегических ресурсов.

Сам факт запуска такого механизма свидетельствует о том, что партнерство Баку и Вашингтона выходит на качественно иной уровень. Если ранее двусторонняя повестка в значительной степени концентрировалась вокруг вопросов энергетической безопасности, то сегодня она приобретает комплексный характер, охватывая инвестиционное сотрудничество, цифровую трансформацию, искусственный интеллект, развитие критически важных минералов и высокотехнологичных отраслей. Тем самым закладывается основа для долгосрочного стратегического экономического партнерства, отвечающего новым реалиям глобальной экономики и меняющейся геоэкономической архитектуре мира.

Особый вес церемонии подписания придало присутствие президента Азербайджана Ильхама Алиева. Это подчеркивает политическое и стратегическое значение подписанных документов и свидетельствует о том, что они являются частью долгосрочного курса страны на диверсификацию экономики, технологическое развитие и укрепление позиций Азербайджана в качестве одного из ключевых экономических центров Южного Кавказа и более широкого евразийского пространства.

Структура подписанного пакета соглашений позволяет увидеть конкретное наполнение обозначенных приоритетов. Документы распределяются по нескольким ключевым направлениям - энергетика и газовый экспорт, привлечение долгосрочного капитала, развитие критически важных ресурсов, технологическое сотрудничество и цифровая трансформация. Таким образом, речь идет не о разрозненных договоренностях, а о взаимосвязанной системе проектов, формирующих комплексную модель экономического взаимодействия. Так, подписанные соглашения затрагивают ряд сфер:

Энергетика

- Соглашение между SOCAR, TotalEnergies, XRG и BOTAŞ о долгосрочной продаже на турецкий рынок части природного газа, который будет добываться в рамках полномасштабной разработки газоконденсатного месторождения «Абшерон» - 50 процентов добычи (30 млрд кубических метров) сроком на 15 лет.

- Меморандум о взаимопонимании между SOCAR и Shell определяет базовые принципы потенциального сотрудничества в различных направлениях энергетического сектора. Документ охватывает такие направления, как повышение эффективности на существующих добывающих активах, разведка и разработка новых месторождений, участие в проектах Downstream и СПГ, использование искусственного интеллекта, а также развитие технологий, знаний и человеческого капитала.

- Соглашение между SOCAR и Chevron о совместных исследованиях для проведения совместного технического исследования с целью оценки нефтегазовой перспективности азербайджанского сектора Среднекаспийского бассейна.

- Соглашение между SOCAR и компанией AASS, предусматривающее продажу газа в Сан-Марино. Согласно соглашению, поставки газа начнутся с октября этого года.

- Документ между SOCAR и «Электроэнергетической промышленностью Сербии» (EPS) - об основных условиях акционерного соглашения совместного предприятия по строительству газовой электростанции в сербском городе Ниш и основных коммерческих элементах проекта.

- Меморандум о взаимопонимании между SOCAR и американской компанией Comstock Resources - по изучению потенциального сотрудничества и инвестиционных возможностей на существующих и новых газовых месторождениях, а также в инфраструктурных проектах, обслуживающих эти месторождения.

Финансы и инвестиции

- Меморандум о взаимопонимании между SOCAR и JP Morgan - по расширению долгосрочного сотрудничества в сфере финансирования стратегических проектов и увеличению возможностей доступа SOCAR к долгосрочному капиталу.

- Соглашение между SOCAR и Apollo Global Management об инвестиционной поддержке по проекту TANAP. В документе отражены стратегическое финансовое сотрудничество по проекту TANAP: Apollo приобретает миноритарные и неконтрольные доли в холдинговой компании, владеющей 7-процентной долей SOCAR Turkey в TANAP.

- Меморандум о взаимопонимании между SOCAR и Apollo Capital Management - по расширению сотрудничества в сфере энергетического финансирования. В документе предусматривается увеличение существующего финансирования по TANAP до 300 млн долларов и изучение механизмов финансирования по другим активам Группы SOCAR.

Технологии и цифровизация

- Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики Азербайджана и компанией Oracle по определению рамок сотрудничества.

- Соглашение о сотрудничестве между SOCAR и Haimaker.ai в области развития облачной инфраструктуры искусственного интеллекта.

- Соглашение о стратегическом сотрудничестве между SOCAR и Lummus Technology. Документ охватывает определение рамок сотрудничества в сферах нефтепереработки и нефтехимии, развитие технологической инфраструктуры, выполнение инженерных работ и потенциальные лицензионные процессы, включая получение лицензий по проекту «Мастер-план» Petkim.

Институциональный трек

- Рамочный документ между Азербайджаном и США - «Обеспечение поставок при добыче и переработке критически важных минералов и редкоземельных элементов».

- Меморандум о взаимопонимании между SOCAR и Университетом Джорджа Вашингтона (GWU) - по сотрудничеству в рамках платформы Washington Hub. В документе отмечается определение сфер взаимного интереса в рамках платформы Washington Hub и согласование основных принципов реализации совместных проектов.

- Протокол 1-го Азербайджано-американского экономического диалога.

Эти соглашения подтверждают высокий уровень доверия иностранного, включая американский, бизнеса к стабильности азербайджанской экономики и ее долгосрочному инвестиционному потенциалу. Азербайджанские эксперты убеждены, что достигнутые договоренности отражают не просто расширение экономических связей, а формирование новой архитектуры международного партнерства Азербайджана, в которой страна закрепляет за собой роль ключевого регионального экономического центра.

«Это качественный сдвиг в структуре внешнеэкономических связей страны, который усиливает ее позиции в глобальных инвестиционных и энергетических цепочках», - сказал 1news.az депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов.

По его словам, подписанный пакет соглашений имеет важное значение и с точки зрения технологической модернизации азербайджанской экономики. «Речь идет о значимых для развития экономики соглашениях, поскольку они позволяют не только привлекать инвестиции, но и обеспечивают трансфер технологий и инноваций», - отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что организация в Баку первого азербайджано-американского экономического диалога будет способствовать дальнейшему углублению отношений между двумя странами, в том числе в сфере переработки и разработки минеральных ресурсов. «Очевидно, что это будет способствовать росту экономического потенциала Азербайджана, а также дальнейшему укреплению стратегического партнерства с США. Сотрудничество с Соединенными Штатами в этом направлении имеет особое значение, поскольку создает условия для внедрения новых ноу-хау и технологических решений. При этом особое внимание уделяется как привлечению американских технологий и инноваций, так и расширению инвестиционного сотрудничества», - сказал он.

В совокупности подписанный пакет соглашений отражает формирование более сложной и многослойной модели международного экономического позиционирования Азербайджана. Речь идет о постепенном переходе от преимущественно ресурсной модели взаимодействия к диверсифицированной системе партнерств, охватывающей энергетику, инвестиции, критически важные минералы, технологии и цифровую инфраструктуру.

На этом фоне Азербайджан все более отчетливо закрепляет за собой роль не только надежного энергетического поставщика, но и активного участника глобальных инвестиционных и технологических цепочек. Усиление сотрудничества с влиятельными международными финансовыми институтами, крупными энергетическими корпорациями и технологическими компаниями свидетельствует о росте доверия к экономической стабильности страны и ее долгосрочному потенциалу.

В более широком контексте эти процессы указывают на постепенное формирование новой геоэкономической роли Азербайджана как одного из ключевых узлов взаимодействия в Евразии, где все более тесно переплетаются энергетическая безопасность, движение капитала и технологическое развитие.