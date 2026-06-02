Сподвижник Карапетяна обвиняется в легализации преступных доходов

Задержан один из главных сподвижников российского бизнесмена Самвела Карапетяна — Алик Алексанян.

Следствие обвиняет его в отмывании денег в особо крупных размерах и подкупе избирателей.

Как сообщает ведомство, в ходе предварительного расследования было допрошено около 500 человек.

По версии Следкома, будучи учредителем и исполнительным директором общественной организации "По-своему", Алексанян с октября 2025 по март 2026 гг. получил от фонда "Ташир" около $4,4 млн и 230 тыс. евро в качестве "подарка" и "займа".

СК заявляет, что средства имели преступное происхождение, с целью их легализации Алексанян в разное время фиктивно принял на работу 1,4 тыс. человек, которых, по данным СК, "вербовали" для участия в митингах и собраниях партии "Сильная Армения", учрежденной Карапетяном.

Источник: Sputnik Армения